У Донецьку джип ”Тойота” перекинув маршрутку з пасажирами

У Донецьку в результаті зіткнення маршрутки і джипу "Тойота" госпіталізовані 8 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної Державтоінспекції, у Ворошиловському районі міста близько першої години ночі 27 вересня джип "Тойота Прадо" виїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з мікроавтобусом, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом N17. В результаті ДТП мікроавтобус з 10 пасажирами перекинувся на бік. Вісім пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікувальних установ.

Водій "Тойоти" з місця події зник. Вжитими заходами розшуку співробітники ДАІ впродовж двох годин встановили і розшукали водія іномарки. Ним виявився 44-річний житель м. Донецька. За попередніми даними, у момент здійснення ДТП він перебував у стані алкогольного сп`яніння. Проте від медичного огляду винуватець ДТП відмовився.

За фактом ДТП проводиться розслідування.