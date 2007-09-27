Якою буде погода на початку жовтня

28 вересня за прогнозами синоптиків на території України тчікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у східній частині місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у південних областях та в Криму подекуди 26-28°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 29-30 вересня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише 29 вересня в західній частині, 30 вересня в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат 29 вересня пориви 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 9-14° ( 30 вересня на крайньому заході 6-11°), вдень 15-20° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°); на решті території вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 5-10°, вдень 18-23°, на півдні місцями 25°.

1-2 жовтня без опадів, лише у західних областях пройдуть невеликі та помірні дощі, окремі грози. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів до 17°, на півночі Лівобережжя 5-10° тепла; вдень 19-24°.

У м.Києві та області 28 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°, по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

29-30 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

1-2 жовтня - без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.