Черномирдін: Росія може і в обхід, і по дну, а ”дехто залишиться з металобрухтом”

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що в створенні газового консорціуму має бути зацікавлена перш за все Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, виступаючи на міжнародній конференції «Стратегічне партнерство України і Росії: міфи і реалії».

«Я можу сказати, кому консорціум потрібний більше за все - Україні», - сказав він.

Посол зазначив, що розвиток транспортних систем відбувається, перш за все, на користь держави, а політика в цьому питанні тільки шкодить. "Якщо розігруватимуться політичні аргументи, то нас, Росію, стримати буде неможливо. Для нас це один із основних економічних напрямів і ми все одно будуватимемо, і ми побудуємо, в обхід, по дну, через Північний льодовитий побудуємо, а дехто залишиться з металобрухтом: труби будуть, а що туди подавати, я не дуже розумію", - заявив він.

В.ЧЕРНОМИРДІН також вважає, що в Україні існує нерозуміння питання, чому Росія купує туркменський газ: "Ми без туркменського газу обійдемося і зараз, і в ближчому майбутньому. Для нашої економіки туркменський газ не найголовніше. Але коли починають розігрувати цю карту, я дивлюся, що 99,9% не розуміють цього питання", - сказав посол.

Водночас екс-президент України Леонід КУЧМА, виступаючи на конференції, висловив жаль, що Україна «втратила Туркменістан».

За його словами, українці «прогавили» підписання договору про постачання туркменського газу в 2006 році і тепер весь туркменський газ Україна буде одержувати через Росію.

"І тепер неважливо, куди дивитиметься Туркменістан - в Вашингтон, Брюссель чи Москву, він все одно прийде до того, що продаватиме газ за ринковими цінами. Час благодійності скінчився", - сказав Л.КУЧМА.