Журналістський рекорд: в УНІАН за день проведено 16 прес-конференцій

Сьогодні в Українському незалежному інформаційному агентстві новин (УНІАН) проведено 16 прес-конференцій, що, вочевидь, стало українським рекордом кількості проведення таких заходів упродовж одного дня в одному агентстві.

Як зазначив генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО, це стало можливим завдяки відкриттю у приміщенні агентства другого конференц-залу.

Інформація з усіх прес-конференцій традиційно була опублікована в інформаційних стрічках агентства і на сайті УНІАН, а чотири прес-конференції транслювалися у прямому ефірі “5-го каналу”.

Як розповів О.НАЛИВАЙКО, у день виборів 30 вересня та в ніч підрахунку голосів в УНІАН цілодобово працюватиме Мультимедійний інформаційний центр “Парламентська ніч – 2007”.

Взяти участь у прес-конференціях, дискусіях та круглих столах, що відбуватимуться в обох прес-залах УНІАН, запрошено представників політичних партій та блоків – учасників виборів, а також політологів, соціологів, представників ЗМІ.

При цьому, підкреслив О.НАЛИВАЙКО, в УНІАН 30 вересня о 22.01 год. буде оприлюднено результати екзит-полу, і агентство забезпечить усі технічні можливості для їх прямої телевізійної та інтернет-трансляції.

Більше того, УНІАН вперше в Україні створить умови для передачі зі свого конференц-залу телевізійного сигналу високої якості через оптико-волоконні лінії безпосередньо на телеканали.