Українська академія русистики подарувала бібліотекам комплекти історичних книг

Українська академія русистики подарувала бібліотекам 10 комплектів історичних книг, виданих в рамках проекту «Історія України в історичних дослідженнях, документах і спогадах сучасників».

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках проекту в 2004-2006 роках були видані монографії М.Костомарова «Богдан Хмельницький» (2004 р.), «Південна Русь в кінці XVI століття» (2006 р.); нариси: «Малоруський гетьман Зиновій-Богдан Хмельницький» (2005 р.), «Гетьман Іван Степанович Мазепа» (2005 р.); збірка документів «Країна козаків» (2004 р.), що включає мемуари Гійома Боплана «Опис України», козацький-старшинський літопис «Літопис Самовидця»; архівні документальні матеріали про події 1648-1654 рр. в Україні; збірка картографічних праць Г.Боплана (близько 1600-1673 рр.) про Україну: Генеральна (2004 р.) і Спеціальна карти (2005 р.) України; атлас карт України XVII сторіччя французького інженера Г.Боплана (2006 р.) і карта Київського воєводства за Г.Бопланом (2006 р.).

Як зазначив на прес-конференції керівник представництва в Україні Російського центру міжнародної наукової і культурної співпраці Віктор БОГАЧ, такого роду видання в Україні видані вперше і становлять інтерес для істориків, викладачів, студентів, політиків і журналістів. Комплекти книг передані, зокрема, Інституту історії України НАН України, Інституту етнополітики НАНУ, Національному педагогічному університету ім. М.Драгоманова, Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, Державній історичній бібліотеці України, Національній парламентській бібліотеці України, Національній бібліотеці ім. В.Вернадського.

«Ми хочемо в ході реалізації проекту, щоб широке коло людей знало правду, ознайомилося з фактами, документами, про те, що було в українсько-російських відносинах», - сказав В.БОГАЧ.

Він зазначив, що видавничий проект стартував у 2004 році в зв`язку з 350-річчям Переяславської Ради. Проект був підтриманий представництвом російського зарубіжного центру в Україні і Посольством Російської Федерації в Україні.

Завдяки підтримці фонду першого Президента Росії Бориса Єльцина в Україні видані збірки праць М.Костомарова «Російський світ» і «Наступники Богдана Хмельницького», куди увійшли дві монографії ученого: «Гетьманство Виговського» і «Гетьманство Юрія Хмельницького».

Як зазначив президент Української академії русистики Олександр АЛЄЙНІКОВ, видавничий проект планує розширюватися, зокрема планується опублікувати всі монографії М.Костомаров.