ДПСУ збільшить кількість сервісних центрів для платників податків
Державна податкова служба України (ДПСУ) відкриє для платників податків ще 88 сервісних центрів, збільшивши їх кількість до 476.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова відомства Олександр Клименко.
«Відриваючи сервісні центри, ми прогнозували їх популярність серед платників. І наші очікування повністю виправдалися. Більше того, нам довелося в регіонах понадпланово відкрити ще 35 центрів. Усього мережа сервісних центрів буде складатися з 476 установ », - зазначив О.Клименко.
Також він повідомив, що на сьогодні в 6 регіонах вже повністю сформовані ці центри.
У центрах платники податків можуть отримати весь спектр послуг: надання консультацій, допомога в складанні звітності, прийом звітів, видача довідок і т.д. Крім того, в сервісних центрах платники можуть безкоштовно отримати ключі цифрового підпису.