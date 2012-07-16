Абітурієнти подали вже понад мільйон заяв

Станом на 7.00 16 липня абітурієнти вже подали до вищих навчальних закладів понад 1 мільйон заяв, кожна восьма заява подана в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Заступник директора департаменту вищої освіти Міносвіти Микола Фоменко зауважив, що у приймальних комісіях немає черг абітурієнтів.

«Відповідно до статистичних даних, за два тижні вступної кампанії вступники подали 1 млн 061 тис. 343 заяви для участі у конкурсному відборі на вступ до вищих навчальних закладів України. Це рекордний показник. При цьому вищі навчальні заклади були готові до такої роботи із вступниками. У приймальних комісіях черг немає, оскільки вузами створено необхідні умови для роботи технічних секретарів приймальних комісій та подачі заяв вступниками. При багатьох ВНЗ працюють студентські волонтерські загони та організовано чергування представників кафедр для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо майбутнього фахового спрямування вступників», - сказав М.Фоменко.

Він додав, що загалом у вступній кампанії вже взяли участь 370 тис. 103 особи, із них системою електронного подання скористалися 46 тис. 532 абітурієнти. В електронному вигляді надіслано 134 тис. 947 заяв.

Найактивнішими є абітурієнти таких областей: Донецька – 87 тис. 918 заяв; Дніпропетровська – 82 тис. 330; Київ – 69 тис. 732; Львівська область – 63 тис. 218; Харківська – 46 тис. 450; Київська – 45 тис. 118; Одеська – 45 тис. 117; Луганська - 41 тис. 760; Житомирська – 37 тис. 556; Волинська – 36 тис. 688.

«За вихідні дещо змінилася п’ятірка лідерів серед вищих навчальних закладів за кількістю отриманих заяв. Наразі найбільша кількість осіб виявила бажання навчатися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Національному авіаційному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка» та Донецькому національному університеті. Усі навчальні заклади працюють із Єдиною державною електронною базою з питань освіти», - зазначив М.Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, вступна кампанія в Україні розпочалась 2 липня і триватиме до 31 липня.