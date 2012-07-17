Нафтогаз роз'яснив ситуацію з миколаївськими буровими

16:21, 17 липня 2012
Суспільство
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«Нафтогаз" роз'яснив слова губернатора Миколаївської області про будівництво платформ.

Нафтогаз прояснив заяву голови Миколаївської ОДА

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що вивчає можливість розмістити на підприємствах Миколаївської області замовлення на будівництво 16 блок-кондукторів, роз'яснивши таким чином заяву губернатора області Миколи Круглова про будівництво платформ місцевими підприємствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нафтогазу України", компанія має намір замовити будівництво 16 блок-кондукторів для буріння свердловин миколаївським суднобудівним підприємствам.

Згідно з повідомленням, блок-кондуктор є стаціонарною 3-ярусною спорудою, яка встановлюється безпосередньо на родовищах нафти і газу при здійсненні буріння і видобутку вуглеводнів на морському шельфі.

Блок-кондуктор дає змогу здійснювати буріння до 12 свердловин з однієї точки.

Після введення родовища в експлуатацію блок-кондуктор використовується як технологічна установка для збирання і попередньої підготовки нафти і газу до транспортування на сушу.

У прес-релізі "Нафтогазу" також сказано, що блок-кондуктор буде обладнаний системами протипожежної і протифонтанної безпеки, а також житловими приміщеннями, вертолітним майданчиком і причалом для технологічного флоту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок 16 липня голова Миколаївської обласної адміністрації Микола Круглов заявив, що миколаївські суднобудівні підприємства можуть виготовити 16 платформ для газового монополіста.

"Ми станемо з вами свідками платформ, це реальна річ, це сотні мільйонів", - сказав губернатор журналістам.

За інформацією першого заступника голови обладміністрації Геннадія Ніколенка, вартість замовлення для "Нафтогазу" становитиме близько 200 млн. доларів США.

У Миколаєві розташовані Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ), Миколаївський суднобудівний завод "Океан" і Суднобудівний завод ім. 61 комунара.

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