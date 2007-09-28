Тимошенко: потрібні дострокові вибори до місцевих органів влади

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що новий склад парламенту внесе зміни до Конституції, які значно розширять повноваження органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час ефіру програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогоднішній день всі політичні сили сходяться в тому, що для органів місцевої влади необхідно розширити їх фінансові та виконавчі повноваження. За її словами, вкрай потрібно зміцнити всими можливими засобами потужність місцевих громад. «Я переконана, що в парламенті якраз ці зміни до Конституції будуть приняті майже одноголосно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що після внесення цих змін до Конституції необхідно провести дострокові вибори до місцевих органів влади, тому що сутність їх діяльності значно зміниться. «Я хотіла б, щоб на місцях люди, які мешкають сьогодні в місті, селі, селищі, відчували, що вони не ізгої для Києва, а та команда, яка може розпоряджатися фінансовими і організаційними ресурсами», - додала лідер БЮТ.