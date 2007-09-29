Суд втретє відмовив Черновецькому у позові проти Томенка

Оболонський районний суд міста Києва у повному обсязі відмовив у задоволенні позову київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до заступника голови Верховної Ради України V скликання Миколи ТОМЕНКА про захист ділової репутації та поширення недостовірної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до суду з третім позовом проти М.ТОМЕНКА, в якому вимагав у політика спростування інформації щодо його оцінки діяльності київської міської влади, висловленої ним на прес-конференції, що відбулася в УНІАН 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, оцінюючи на прес-конференції рік діяльності київської влади на чолі з Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, М.ТОМЕНКО зазначив, що найбільше постраждали “середньостатистичні кияни”.

“За рік діяльності команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО мільйонери, які підтримують місцеву владу, стали мільярдерами. Натомість потерпіла більшість киян – мешканці “працюючого” і “думаючого” Києва”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він також звернув увагу і на невиконання нинішньою міською владою головних соціально-економічних програм. Так, за його словами, за минулий рік у Києві на 100% не виконано жодної соціально-економічної та гуманітарної програми, не збудовано жодного нового дитячого садка, школи, спортивного закладу тощо. Крім того, не здано в експлуатацію центр кардіології, який мали здати ще до Дня незалежності України у 2006 року.

М.ТОМЕНКО також стверджував, що «міська влада не впорається самостійно з підготовкою столиці до проведення Євро-2012».

Крім того, раніше Оболонський районний суд відмовив київському міському голові у задоволенні двох його позовів до М.ТОМЕНКА про захист честі і гідності.

В одному з цих позовів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заперечував висловлювання М.ТОМЕНКА на засіданні Верховної Ради про те, що близькі родичі міського голови обіймають ключові посади у системі управління містом та контролюють питання розподілу власності у столиці. Це явище М.ТОМЕНКО під час свого виступу у парламенті розцінив як «політичну корупцію». Як зазначав у позовній заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, після поширення цієї інформації “ довіра та повага людей до мене та моєї родини знаходяться під загрозою, отже честь та гідність моя особиста та моєї родини заплямована ”.

Суд також не задовольнив вимогу київського мера, який в іншому позові просив визнати недостовірною інформацію про зловживання службовим становищем з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та депутатів фракції його блоку у Київраді у справі щодо передачі в оренду 28 гектарів землі у Києві ТОВ « Вулкан-Правекс ». Як повідомлялося, дана структура є афільованою з «Правекс-банком», головою наглядової ради якого є син київського мера Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Частиною акцій « Вулкан-Правексу » володіє ТОВ « Комерційні системи », співзасновником якого є донька Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Христина.

Таким чином, як вважає прес-служба М.ТОМЕНКА, “суд визнав правомірність та обгрунтованість критики з боку політиків та журналістів на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо зловживання ним службовим становищем під час перебування на посаді Київсього міського голови”.