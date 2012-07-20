У Києві руйнують Замкову гору

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Ми надзвичайно стурбовані ситуацією. Всі пам’ятають, як минулого року нищили гору Щекавицю. Сьогодні вже взялися за Замкову гору. Складається враження, що в київської влади основний план – це перетворити Київ на пустелю і рівнину», - заявив О.Бригинець.

Депутат терміново звернувся до голови КМДА Олександра Попова з вимогою припинити нищення історичної пам’ятки Замкової гори.

Як відомо, Замкова гора (Хоревиця) - історична місцевість Києва. Залишок правого, високого берега Дніпра з крутими схилами. Розташована між Старокиївською горою, Щекавицею, Гончарами і Кожум`яками з одного боку та власне Подолом - з іншого. Поряд зі Щекавицею, Старокійвською горою та річкою Либідь є одним з основним символів Києва, пов’язаних з легендарними засновниками міста.