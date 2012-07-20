Митрополит Володимир: Знайти шляхи до єднання заважає політика

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу "Ера".

"Розкол православних є смутком та предметом скорботи… Його дуже складно лікувати", - цитує главу УПЦ МП «Українська правда».

«Знайти шляхи до єднання поки що не можемо, тому що заважає політика. Політика також відіграє роль в житті Церкви», - констатував Предстоятель УПЦ.

Митрополит сказав, що молиться, аби Господь вселив у серця наші дух миру і єднання.

Митрополит Володимир також зазначив, що "Церква залишається при своєму Статуті, який дає їй самостійність в управлінні".

"Розмови про автокефалію чи автономію на Соборі не порушувалися зовсім. Якщо якісь були пропозиції, то комісія мала це розглянути й доповісти Синоду, а потім на Собор… Але поки ця комісія успіху не мала", - сказав він.

"Із 34 єпископів, у яких ми запитали думку про роботу комісії та її існуванні, 32 відповіли негативно", - зазначив владика.

На зауваження, що декому не терпиться самому покерувати Церквою, користуючись станом здоров`я митрополита, Володимир відповів, що такі явища не систематичні, але є, як винятки.

"Це дуже сумно. Тому що серед череди Христової мають бути й пастирі, й ті, кого пасуть, об`єднані однією любов’ю й одним напрямком. Комусь хочеться влади церковної й хтось докладає якісь зусилля, але без Бога не до порога", - сказав митрополит.

"І якщо Господь не поставить, то не допоможе ні гординя, ні кошти, ні войовничість характеру", - додав владика.

Говорячи про свою хворобу, митрополит Володимир, який користується інвалідним візком, зазначив, що духовна й фізична хвороби пов’язані, але все в руках Божих і "без нас Бог не рятує нас".

Хвороби на його думку, можна сприймати і як покарання Боже людині за гріхи та неправедне життя, і як винагороду, аби стати людянішими і "дозріти" до Царства Божого.