Китай пускає в обіг свої золотовалютні резерви

У суботу в Китаї оголошено про створення державної Китайської інвестиційної корпорації.

Китайська інвестиційна корпорація (державний інвестиційний фонд) створюється спеціально для управління гігантськими золотовалютними резервами КНР, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Сіньхуа. За останніми даними, їх об`єм перевищує 1,3 трильйона доларів.

Статутний капітал нової корпорації становить 200 мільярдів доларів. Очолить її нинішній заступник генерального секретаря Держради КНР Лоу Цзівей (Lou Jiwei).

За неофіційною інформацією, нова корпорація займатиметься інвестуванням частини валютних резервів КНР в порівняно прибуткові проекти і цінні папери. Місцеві аналітики вбачають у новій корпорації зліпок з існуючого в Сінгапурі державного фонду Темасек (Temasek Holdings), що здійснює інвестиції в банківський сектор, сферу нерухомості, як в країні, так і за кордоном.

Створення нової корпорації здатне серйозно вплинути і на світові фінансові та валютні ринки. Китай донині є великим покупцем американських казначейських облігацій - надійних, але малодохідних цінних паперів. Тим самим Китай фінансує дефіцит бюджетного балансу США.

Створення нової корпорації свідчить про те, що у Китаю з`являться можливості вкладення коштів в інші активи. Поки що невідомо, скільки КНР збирається інвестувати в інші цінні папери, проте експерти передбачають, що потік коштів, який іде на придбання американських казначейських облігацій, зменшиться.

Політичні спостерігачі на Заході також не виключають, що нова корпорація може використовуватися як інструмент впливу на уряди тих чи інших країн. Проте китайські джерела в неофіційних бесідах обіцяють, що влада КНР уникатиме створення політичної напруженості в міжнародних відносинах.