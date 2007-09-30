Ющенко нагородив Валентина Сільвестрова орденом князя Ярослава Мудрого
03:54, 30 вересня 2007Суспільство
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Указ - на офіційному сайті Президента
Президент України нагородив композитора, народного артиста України Валентина СІЛЬВЕСТРОВА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Як зазначаєься в офіційному Указі Глави держави, текст якого опубліковано на офіційному сайті Президента, митця нагороджено “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичного мистецтва, утвердження авторитету української композиторської школи у світі” і багаторічну плідну творчу діяльність.
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