Сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.

Вибори відбуваються на виконання указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 5 червня 2007 року. Рішення про призначення виборів прийнято з метою реалізації домовленості глави держави, голови Верховної Ради і прем`єр-міністра щодо розв`язання політичної кризи.

Також указ підписано зважаючи на те, що Блок Юлії Тимошенко та блок «Наша Україна» достроково припинили повноваження народних депутатів України, обраних від цих політичних сил, та враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання.

У виборах беруть участь 20 політичних партій та виборчих блоків. На 450 місць у парламенті претендують 4 тис. 857 кандидатів.

Згідно з виборчим законодавством, право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.

Голосування на виборчих дільницях розпочалося о 7.00 і закінчиться о 22.00.

В Україні для голосування створено близько 34 тис. виборчих дільниць, за кордоном – 115.

До списків виборців включено 37 млн. 400 тис. громадян, за кордоном мають проголосувати понад 400 тис. виборців.

За перебігом виборчого процесу будуть стежити більш як 2,5 тис. міжнародних спостерігачів.

Безпеку під час виборів забезпечують близько 70 тис. співробітників внутрішніх справ.

ЦВК має встановити результати позачергових виборів народних депутатів України не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів, тобто до 15 жовтня включно.

Офіційне оприлюднення результатів позачергових виборів народних депутатів України у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр”, опублікування списку обраних народних депутатів України Центрвиборчком має здійснити не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів.