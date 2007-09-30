5 людей загинули у лобовому зіткненні Шкоди з Хондою

П’ятеро людей загинули у ДТП в Миколаївській області

Київ. 30 вересня. УНІАН. П’ятеро людей загинули під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Миколаївській області вчора ввечері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у Березанському районі на 93 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ водій автомобіля “Skoda Super B”, рухаючись в напрямку Миколаєва, при здійсненні обгону не впевнився у безпеці маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем „Honda Accord”, який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті ДТП обидва водії та 3 пасажирів автомобіля “Skoda Super B” від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля "Skoda", житель м. Миколаїв (1972 р.н.), отримав посвідчення водія 8 серпня 2007 року.

Слід зазначити, що ділянка автодороги, де сталося дорожня пригода, являється місцем концентрації ДТП.