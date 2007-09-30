Ющенко: обираємо між змінами і лжестабільністю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що на дострокових виборах Верховної Ради громадяни України зроблять свій вибір на користь змін замість «лжестабільності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав в інтерв’ю журналістам після голосування на дільниці № 1 у м. Києві.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ці вибори дадуть країні толерантність між політичними силами і взаєморозуміння.

«Кінець-кінцем, вибори носять ключове завдання – це вибір. Переконаний, вибір, який зроблять громадяни сьогодні, це вибір, який принесе в Україну стабільність, а, з іншого боку, принесе економічний і соціальний розвиток», - підкреслив Президент.

Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що переголосування на виборах народних депутатів не буде, як і не буде «купленого Майдану».

Президент упевнений, що позачергові парламентські вибори пройдуть чесно і демократично, і всі політичні сили визнають їх результати.

За словами В.ЮЩЕНКА, він визнає будь-який результат голосування. «Незалежно від кольору прапору», - додав він.