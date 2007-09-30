Ющенко: обираємо між змінами і лжестабільністю
"Купленого Майдану" не буде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що на дострокових виборах Верховної Ради громадяни України зроблять свій вибір на користь змін замість «лжестабільності».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав в інтерв’ю журналістам після голосування на дільниці № 1 у м. Києві.
В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ці вибори дадуть країні толерантність між політичними силами і взаєморозуміння.
«Кінець-кінцем, вибори носять ключове завдання – це вибір. Переконаний, вибір, який зроблять громадяни сьогодні, це вибір, який принесе в Україну стабільність, а, з іншого боку, принесе економічний і соціальний розвиток», - підкреслив Президент.
Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що переголосування на виборах народних депутатів не буде, як і не буде «купленого Майдану».
Президент упевнений, що позачергові парламентські вибори пройдуть чесно і демократично, і всі політичні сили визнають їх результати.
За словами В.ЮЩЕНКА, він визнає будь-який результат голосування. «Незалежно від кольору прапору», - додав він.