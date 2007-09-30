Прикарпатці прийдуть голосувати, коли скінчиться вранішня літургія

За оперативними даними з окружних виборчих комісій, в Івано-Франківській області до списків виборців внесено 1 млн. 71 тис. 992 особи, які мають право голосу.

Про це УНІАН повідомили у Івано-Франківській обласній раді.

У 2006 році було зареєстровано 1 млн. 73 тис. 147 виборців.

На Прикарпатті утворено сім окружних виборчих комісій і 1034 виборчі дільниці, з яких 20 – спеціальних, які працюють у лікарнях та в закладах утримання ув’язнених.

Нині активність виборців на дільницях невисока. Члени ДВК пояснюють, що на Прикарпатті на будь-які вибори громадяни приходять після Служби Божої у церкві. Підвищення активності виборців прогнозують після 11.00, коли завершиться вранішня літургія у церквах.

Виборцям, які голосують вперше, на дільницях вручатимуть пам’ятні сувеніри.