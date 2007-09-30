Янукович розраховує на формування коаліції ”прагматичних сил”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений в перемозі Партії регіонів і розраховує на формування коаліції у складі прагматичних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні після голосування на виборчій дільниці №16 у Києві.

«Я впевнений у тому, що ми переможемо. Коаліція буде з прагматичних політичних сил. Сьогодні український народ скаже, хто буде прагматичний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів висловив переконання, що найближчим часом в Україні не буде нових дострокових виборів, і повідомив, що сьогодні разом зі своєю командою має намір чекати результатів виборів.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що Партія регіонів має намір висувати свою кандидатуру для участі в наступних президентських виборах, проте конкретно ця кандидатура ще не обговорювалася.

Лідер Партії регіонів також виключив можливість визнання виборів 30 вересня недійсними. «Я думаю, що цього не буде», - додав він.

Відповідаючи на запитання, якою буде стратегія поведінки Партії регіонів в найближчі кілька днів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Усе залежить від того, як поводитимуться учасники політичного процесу, якщо не буде беззаконня».