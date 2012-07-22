Стали відомі причини смерті Богдана Ступки

- У січні в батька виявили рак кісток, - розповів син Богдана Ступки Остап. - Він не любив скаржитися, тому про це мало хто знав. Всі ці місяці хвороба швидко прогресувала, і ось кілька днів тому йому стало зовсім погано.

Незважаючи на всі зусилля лікарів, через два дні Богдана Сильвестровича убив серйозний серцевий напад.

- В ніч з 21 на 22 липня у нього трапився удар, за яким слідувала кома, - розповіли в клініці «Феофанія». - Вивести його з критичного стану нам не вдалося. Богдан Ступка помер від гострої серцевої недостатності.

Повідомлення про смерть лауреата Шевченківської премії прийшло УНІАН від радника президента України Ганни Герман.

- Президент Віктор Янукович дав доручення прем'єр-міністру Миколі Азарову створити комітет для організації похорону Ступки, - заявила вона. - Планується, що похорон відбудеться у вівторок, 24 липня.

У 2011 році Богдан Ступка відсвяткував своє 70-річчя. Незадовго до цього, в серпні того ж року, відомому діячеві культури було присвоєно звання героя України.

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