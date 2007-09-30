На одній з дільниць Маріуполя вбито співробітницю міліції

На виборчій дільниці №51 виборчого округу №48 у місті Маріуполі сьогодні було вбито співробітницю міліції, яка охороняла дільницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Він зауважив, що не береться давати оцінку цій події, оскільки не має офіційної інформації з цього приводу від правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, тіло вбитої, 1984 р.н., знайдено під час відкриття дільниці. На хід голосування ця надзвичайна подія не вплинула – голосування на дільниці розпочалось вчасно.