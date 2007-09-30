За фактом осквернення меморіалу Героям Крут порушено кримінальну справу

У Чернігівській області міліція порушила кримінальну справу за фактом осквернення меморіалу Героям Крут.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС в Чернігівській області.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого статтею 298 ч. 1 Кримінального кодексу України („нищення, руйнування чи псування пам`яток історії або культури"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Повідомлення про факт вандалізму на території меморіалу Героям Крут надійшло до чергової частини Борзнянського райвідділу УМВС 28 вересня близько 7.20.

Інформація одразу ж була передана до обласного управління міліції та МВС України. Роботу правоохоронців на місці очолив перший заступник начальника УМВС, полковник міліції Іван КАТЕРИНЧУК. Наразі для розкриття цього резонансного злочину залучені кращі оперативні співробітники органів внутрішніх справ Чернігівщини.

У ЦГЗ зазначають, що ні виконавча влада, ні органи місцевого самоврядування не вирішили питання проведення постійного освітлення та забезпечення охорони пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня один з авторів проекту меморіального комплексу Героям Крут, заслужений діяч мистецтв України Борис ДЄДОВ повідомив, що близько 4 години ранку зловмисники залили жовтою фарбою фундамент меморіалу і центральну гранітну плиту зі словами Державного гімну України. На цоколі меморіалу білою фарбою було написано “Слава Росії”. Проте, за словами Б.ДЄДОВА, найсерйознішої шкоди було завдано тим, що вандали підпалили фарбу, розлиту у великій кількості. Вогонь сильно пошкодив білий мармур, який доведеться замінити. Близько 35 метрів чорної бруківки теж “пофарбували”.

Це вже не перший випадок осквернення пам’ятника Героям Крут. 20 травня цього року на плитах меморіалу також було нанесено напис жовтою фарбою "Слава Росії" та нецензурні написи.