ДАІ підтверджує, що у «швидку» в Дніпропетровську врізався міліціонер
Начальник Управління ДАІ Дніпропетровська Сергій Волчков підтвердив, що учасником ДТП із автомобілем «швидкої допомоги» в місті був міліціонер.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Волчков заявив сьогодні на прес-конференції.
За його словами, 21 липня близько 23.30 на проспекті Карла Маркса автомобіль «Шевроле Лачетті» врізався в автомобіль «швидкої допомоги».
«За кермом «Шевроле» знаходився співробітник конвойної роти міського управління міліції. Згідно з медичним висновком, обидва водії автомобілів були тверезими. Наразі проводиться слідство», - сказав С.Волчков.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди були травмовані двоє лікарів та водій автомобіля «швидкої допомоги».
Місцеві ЗМІ повідомляли, що за кермом іномарки, яка врізалася в «швидку», знаходився співробітник міліції у стані алкогольного сп’яніння, який після ДТП відмовився від медичного огляду.