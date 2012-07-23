ДАІ підтверджує, що у «швидку» в Дніпропетровську врізався міліціонер

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Волчков заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, 21 липня близько 23.30 на проспекті Карла Маркса автомобіль «Шевроле Лачетті» врізався в автомобіль «швидкої допомоги».

«За кермом «Шевроле» знаходився співробітник конвойної роти міського управління міліції. Згідно з медичним висновком, обидва водії автомобілів були тверезими. Наразі проводиться слідство», - сказав С.Волчков.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди були травмовані двоє лікарів та водій автомобіля «швидкої допомоги».

Місцеві ЗМІ повідомляли, що за кермом іномарки, яка врізалася в «швидку», знаходився співробітник міліції у стані алкогольного сп’яніння, який після ДТП відмовився від медичного огляду.