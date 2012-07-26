Кабмін хоче замінити газ на вугілля ціною 3-мільярдного боргу Китаю

У Верховній Раді зареєстрований урядовий проект закону "Про державний бюджет на 2012 рік" (в частині фінансування проектів заміщення природного газу)", що передбачає збільшення загального обсягу держгарантій на 2012 рік з 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

У проекті документа сказано: рішення про те, яким компаніям, що реалізують проекти із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку, давати держгарантії, приймає уряд.

При цьому документом передбачено незвичайне послаблення для компаній-претендентів на отримання кредиту в Держбанку розвитку Китаю - суб'єкти, що реалізують проекти із заміщення газу вугіллям, не зобов'язані подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою та звільняються від плати за одержання держгарантій.

У підписаній міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойко пояснювальній записці до проекту закону сказано, що у даний час на складах вугільних підприємств зберігається більш як 2 млн тонн вугілля і ще 4 млн тонн є на складах теплоенергетики.

«Це загрожує непередбаченими негативними соціально-економічними наслідками», - йдеться у пояснювальній записці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості також уточнив, що кредит у розмірі 3,6 млрд доларів від Держбанку Китаю розрахований на 5 інноваційних проектів, які будуть реалізовані в трьох областях України.

***

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,65 млрд. доларів.

В Україні вже реалізуються спільні з китайською стороною проекти у вугільній галузі. Держбанк Китаю і Міністерство фінансів України 28 грудня 2011 року підписати угоду про довгостроковий кредит на суму 85 млн доларів на реконструкцію і модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ "Лисичанськвугілля". Перший транш у розмірі 16 млн доларів був отриманий в червні 2012 року.

Також уряд Китаю виділить Україні 372 300 000 доларів на будівництво «Повітряного експресу» - залізничної гілки від аеропорту «Бориспіль» до станції «Київ-Пасажирський».