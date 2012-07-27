Бразилія зацікавлена у військовій співпраці з Україною

Зокрема, обговорювалося двостороння військова та військово-технічна співпраця, а також організаційні питання візиту в Україну міністра оборони та міністра науки і технологій Федеративної Республіки Бразилія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, на початку зустрічі Д.Саламатін наголосив на важливості розвитку співпраці з бразильською стороною в оборонній сфері та висловив сподівання на відкриття найближчим часом в Україні офісу аташе з питань оборони при Посольстві Федеративної Республіки Бразилія.

«Багато років збройні сили України та Бразилії співпрацюють у різних галузях сфери оборони. Впевнений, що співпраця між нашими оборонними відомствами розвиватиметься і надалі», – зазначив Д.Саламатін.

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні наголосив, що відносини з Україною мають стратегічне значення для його держави.

«Бразильська сторона дуже зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в галузі науки, освіти, організації спільних візитів та обміну делегаціями, роботі на рівні командувачів видів збройних сил», – зазначив посол.

Підсумовуючи зустріч, глава вітчизняного оборонного відомства висловив сподівання, що відносини між Україною та Федеративною Республікою Бразилія у військовій та військово-технічній сферах і надалі поглиблюватимуться та дедалі більше переходитимуть у практичну площину.

«Упевнений, що ця позитивна динаміка збережеться у майбутньому, з огляду на стратегічне значення взаємовигідного партнерства між нашими країнами», – зазначив Д.Саламатін.