За збут наркотиків затримали двох оперів

00:46, 27 липня 2012
Суспільство
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У Херсоні двох оперуповноважених райвідділу міліції затримали за збут наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, в рамках здійснення заходів, спрямованих на виявлення й припинення фактів корупції та хабарництва в правоохоронних органах, співробітники відділу внутрішньої безпеки УМВС спільно з Управлінням СБУ і прокуратурою Херсонської області затримали двох оперативних працівників Комсомольського райвідділу міліції м. Херсона за підозрою в збуті наркотичної сировини місцевому жителю.

За даним фактом прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу.

За результатами службової перевірки затриманих звільнено з органів внутрішніх справ. Також ряд керівників Комсомольського райвідділу, Херсонського міського управління і УМВС звільнені з посад і покарані в дисциплінарному порядку.

«У тому, що вони винні, у мене сумнівів немає. Готовий йти до суду й просити, що б їм дали максимальний термін покарання. Думаю, що більшість міліціонерів Херсона просто зневажають цих двох наших колишніх колег", - прокоментував подію начальник облуправління МВС, генерал-майор міліції Валерій Литвин, і зазначив, що міліція Херсона й надалі вживатиме всі необхідні заходи з очищення лав міліції від хабарників і корупціонерів.

Нагадаємо, що в лютому 2011 року оперативники СБУ затримали на "гарячому" трьох співробітників відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Суворовського райвідділу міліції м. Херсона, які систематично вимагали хабарі від місцевих жителів. Пізніше суд виніс рішення: колишньому начальнику ВБНОН Суворовського РВ ХГУ УМВС і одному з його підлеглих призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7,5 років із конфіскацією належного їм майна, ще одному спільнику - 7 років.

А в червні цього року було затримано оперуповноваженого УМВС України на Одеській залізниці, який спільно зі своїми колегами збув херсонцю канабіс для його розповсюдження.

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