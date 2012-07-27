Заарештували одного з обвинувачених в опорі міліції під Українським домом

Голосіївський районний суд Києва підтримав подання слідчого столичної прокуратури та заарештував одного з обвинувачених у вчиненні опору працівнику міліції під час несення ним служби з охорони громадського порядку 4 липня біля «Українського дому» (ч. 2 ст. 342 КК України).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як встановлено у ході досудового слідства, «арештований відштовхнув правоохоронця, утримував його, обмежуючи можливість пересування, у той час, коли міліціонер намагався не допустити наїзду на людей, котрі стояли на тротуарі».

Ці незаконні дії обвинуваченого також зафіксовано у відеозаписах подій, які уже оприлюднювалися у ЗМІ, зазначили в прокуратурі.

Як з’ясувалося, заарештований уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності. Перший раз його було засуджено до 4 років позбавлення волі за опір працівнику міліції, поєднаний з насильством, а другий раз – до 7 років позбавлення волі за розбій, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, прокуратурою Києва розслідується п’ять кримінальних справ за фактами подій, які сталися 5 червня біля Верховної Ради та 3-4 липня біля «Українського дому», а саме: щодо вчинення опору співробітникам міліції та нанесення їм тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків.

Довідка УНІАН. 4 липня біля «Українського дому» у Києві, де напередодні опозиція розпочала акцію на захист української мови, а того дня мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту». Парламентарії, зокрема, заблокували входи до «Українського дому», після чого кілька сотень бійців спецпідрозділу «Беркут» оточили службовий вхід до приміщення і, застосувавши слозогінний газ, відтіснили депутатів та мітингувальників від входу до будівлі.