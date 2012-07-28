Патріарх Кирил провів літургію і нагородив митрополита Володимира орденом РПЦ
Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил наголосив на історичній важливості Харківського Собору 1992 року, що вибрав предстоятелем Української православної церкви митрополита Володимира.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, в день Хрещення Русі, в своєму вітальному слові до учасників святкової літургії в Києво-Печерській Лаврі.
«Ми святкуємо сьогодні 20-річчя Харківського собору, який, подолавши велику спокусу, породжену людською гріховністю, зберіг Українську Православну Церкву в спілкуванні з Уселенським православ'ям. І невипадково, що сьогодні тут, на цій площі, ми молилися і здійснювали Божественну літургію з представниками всіх помісних православних церков. Це свідчить про правильність вибору, зробленого 20 років тому в Харкові. Це вияв пошани і вдячності церкві-сповідувачеві, Українській православній церкві, за її жертовне стояння в істині», - підкреслив патріарх Кирил.
Предстоятель РПЦ побажав українцям, «щоб сьогоднішній день відобразився в свідомості, в совісті, в душі кожної православної людини».
«Порятунок там, де повнота православ'я, порятунок там, де навколо одного престолу зібрано всіх і на різних мовах підноситься хвалу Господу», - зазначив патріарх Кирил.
Предстоятель РПЦ нагадав про те, як 20 років тому тисячі віруючих зустрічали митрополита Володимира, який прибув на Київську кафедру:
«І сьогодні, побачивши блаженнійшого, який встав з одру важкої хвороби, який вимовляє мудрі, правильні і красиві слова, знову приступив повною мірою здійснювати своє служіння предстоятеля, ми віддаємо хвалу Господу за явлену всім нам таку милість», - резюмував Кирил.
На честь 20-річчя предстоятельского служіння митрополита Володимира патріарх Кирил вручив блаженнійшому орден святителя Інокентія, митрополита Московського, I ступеня та ікону Спасителя.