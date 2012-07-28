Патріарх Кирил провів літургію і нагородив митрополита Володимира орденом РПЦ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, в день Хрещення Русі, в своєму вітальному слові до учасників святкової літургії в Києво-Печерській Лаврі.

«Ми святкуємо сьогодні 20-річчя Харківського собору, який, подолавши велику спокусу, породжену людською гріховністю, зберіг Українську Православну Церкву в спілкуванні з Уселенським православ'ям. І невипадково, що сьогодні тут, на цій площі, ми молилися і здійснювали Божественну літургію з представниками всіх помісних православних церков. Це свідчить про правильність вибору, зробленого 20 років тому в Харкові. Це вияв пошани і вдячності церкві-сповідувачеві, Українській православній церкві, за її жертовне стояння в істині», - підкреслив патріарх Кирил.

Предстоятель РПЦ побажав українцям, «щоб сьогоднішній день відобразився в свідомості, в совісті, в душі кожної православної людини».

«Порятунок там, де повнота православ'я, порятунок там, де навколо одного престолу зібрано всіх і на різних мовах підноситься хвалу Господу», - зазначив патріарх Кирил.

Предстоятель РПЦ нагадав про те, як 20 років тому тисячі віруючих зустрічали митрополита Володимира, який прибув на Київську кафедру:

«І сьогодні, побачивши блаженнійшого, який встав з одру важкої хвороби, який вимовляє мудрі, правильні і красиві слова, знову приступив повною мірою здійснювати своє служіння предстоятеля, ми віддаємо хвалу Господу за явлену всім нам таку милість», - резюмував Кирил.

На честь 20-річчя предстоятельского служіння митрополита Володимира патріарх Кирил вручив блаженнійшому орден святителя Інокентія, митрополита Московського, I ступеня та ікону Спасителя.