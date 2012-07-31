У Києві через пожежу в шахті ліфта у Центрі ендокринології евакуювали 50 пацієнтів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

За їх даними, сьогодні, 31 липня, близько 7-ї години ранку у шахті ліфта одного з приміщень Київського міського центру ендокринології та обміну речовин за адресою вул. Пушкінська, 22-А, виникла пожежа. (Раніше МНС повідомляло, що за цією адресою (Пушкінська, 22-А), де впав ліфт у шахту, знаходиться п’ятиповерховий житловий будинок - УНІАН).

У цей час на стаціонарному лікуванні у відділенні Центру знаходилось 50 пацієнтів.

Черговими працівниками Центру було здійснено всі відповідні заходи щодо евакуації хворих та надання їм необхідної медичної допомоги.

На момент займання у кабіні ліфта перебувала пацієнтка. Внаслідок обриву кабіни через пожежу вона отримала травми.

Жінці на місці події було надано невідкладну медичну допомогу та в екстреному порядку госпіталізовано для проведення інтенсивного лікування. Наразі постраждала отримує медичну допомогу у повному обсязі.

Інші пацієнти переведені у профільні відділення Київського міського центру ендокринології та обміну речовин для продовження лікування відповідно до медичних показань.

О 08.34 пожежу було ліквідовано.