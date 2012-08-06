Владу Прокаєву таки звільнили з роботи у Лаврі

Про це "Українській правді" розповів юрист-правозахисник, член Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Олександр Палій.

За словами члена громради, у понеділок відбулася прес-конференція, на якій були присутні колишні співробітники Лаври. Вони продемонстрували накази, які підписав директор заповідника Вікторія Ліснича. При тому накази датовані ще 31 липня.

"Не встигли, мабуть, її прізвище ще поставити на сайт, але її звільнили", - відповів Палій на питання щодо звільнення Прокаєвої.

"Я так розумію, що багато з тих заступників, які є на сайті, їх вже звільнили", - додав він.

Юрист також висловив припущення, що звільнення проводилося не зовсім законно, тому що частина людей були на лікарняному, а деякі – у відпустках.

"Наприклад, заступник начальника юридичного відділу сказала, що звільнили навіть голову профкому. А це зробити не так просто, тому що, згідно з законом про профспілки і права та гарантії діяльності, адміністрація має направити лист до профспілкового комітету, в якому просити згоду профкому про його звільнення. Я думаю, що навряд чи такий лист надходив, тому що це – час", - сказав він.

Як відомо, минулого тижня спалахнув конфлікт між Лісничою і Прокаєвою, у результаті чого Прокаєвій було винесено догану. При цьому екс-модель заявила, що особисто дала хабаря Лісничій для міністра культури Михайла Кулиняка у розмірі 50 тисяч доларів для того, щоб отримати посаду заступника директора заповідника.