Дорога до Криму заблокована через ремонт: туристи застрягли у пробках на спеці

Українці та іноземці, які їдуть до Криму та повертаються з відпочинку на автомобілях, застрягли на трасі в сорокаградусну спеку, пишуть «Комментарии».

От уже кілька годин дорога перекрита. Зважаючи на те, що на зазначеному відрізку шосе працюють асфальтоукладальники, люди в салонах автомобілів буквально задихаються від їдких випарів.

На цьому відрізку також відсутні магазини й дорожній сервіс, а узбіччя піщані, тому з'їхати із траси й перечекати пробку в тіні неможливо.

Регулюють рух у цьому місці самі ремонтники. Засобів радіозв'язку в них немає. Тому організація почергового руху вкрай повільна.

Від Цюрупинська до Раденська близько 20 кілометрів. Це одна із двох трас, якими можна потрапити до Криму.

Траса М-17 - це українська автомобільна дорога міжнародного значення, що починається в Херсоні й проходить через Цюрупинськ, Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Радянський, Феодосію, Керч, закінчуючись на пропускному пункті Крим-Пором, що веде на місто Новоросійськ у Росії.

Загальна довжина дороги М-17 становить 423,6 кілометрів, а сама траса збігається із частиною європейського автомобільного коридору E-97 (Херсон - Новоросійськ - Поті).