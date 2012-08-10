Губернатор запропонував Азарову використати військові вертольоти

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава українського уряду заявив сьогодні вночі в Херсонській області, під час наради оперативного штабу з ліквідації лісових пожеж на Херсонщині.

Таку ідею М.Азарову запропонував під час засідання губернатор Херсонської області Микола Костяк, вказавши, що в разі дооснащення військових вертольотів такими протипожежними системами можна буде використовувати бойові машини під час ліквідації пожеж по всій країні.

За словами М.Азарова, це вже вирішене питання. Таку роботу буде виконано силами МНС і Міноборони, а уряд виділить для цього всі необхідні ресурси.

«Тут неподалік розташований вертолітний полк, а на нараді присутній міністр оборони. І ми вже домовилися, що потрібно прийняти спеціальне рішення і виділити для цього гроші. Буквально завтра таке рішення буде прийняте», - повідомив глава уряду.

При цьому М.Азаров зазначив, що термін введення в протипожежну експлуатацію бойової авіатехніки ВСУ залежатиме від термінів виготовлення таких пристроїв і від термінів навчання військових екіпажів для виконання завдань з гасіння лісових пожеж.

За словами секретаря РНБОУ Андрія Клюєва, попередньо вартість такого обладнання може скласти 5-6 млн грн.

Нагадаємо, що біля Херсона в селищі Чорнобаївка Білозерського району базується 11-й окремий полк армійської авіації 79-ї окремої аеромобільної бригади Командування Сухопутних військ у складі 56-го ОВЗ Збройних Сил України. Зазначений вертолітний полк складається з десятків вертольотів Мі-24. З'єднання постійно бере участь у миротворчих операціях ООН у Ліберії і Кот-д'Івуарі.