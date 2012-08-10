Експерт: чи не єдиним ринком збуту для яблук була Росія

Про це повідомив на прес-конференції в рамках другої міжнародної конференції «Яблучний бізнес України і Росії-2012» автор проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Андрій Ярмак.

При цьому, за прогнозами експерта, обсяг ринку свіжих яблук в Україні в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 рр.) збільшиться на 7-10% - з 410 тис. тонн в 2011-2012 МР до 440-450 тис. тонн.

А.Ярмак відзначив, що, незважаючи на зростання виробництва яблук в Україні, їх експорт в цьому сезоні збережеться на рівні минулого року і становитиме 25-30 тис. тонн.

"Експорт цього сезону, швидше за все, не збільшиться, незважаючи на збільшення обсягів виробництва, але відбуватиметься імпортозаміщення на внутрішньому ринку, хоча конкуренція з польським яблуком цього року буде дуже жорстка", - сказав він.

Він відзначив, що практично єдиним ринком збуту для українських виробників яблук була Росія, яка цього року також матиме добрий урожай. Крім того, за словами А.Ярмака, вступ РФ до СОТ приведе до істотного зниження мит на імпорт яблук, і Україна, яка поставляла яблука до Росії без сплати ввізного мита, повинна буде вдатися до істотного зниження цін на свою продукцію, щоб залишатися конкурентоспроможною на російському ринку. При цьому наш основний конкурент — Польща, також збільшить врожай яблук на 20% і наростить експортні поставки як до Росії, так і до України.

При цьому, за даними керівника проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Тетяни Гетьман, імпорт яблук до України в поточному МР зросте на 3-11% і становитиме 130-140 тис. тонн проти 126 тис. тонн у минулому сезоні. За оцінкою експерта, в цілому частка імпортних яблук на ринку України в цьому сезоні збільшиться до 33-35% проти 31% в 2011-2012 МР.

Таке збільшення виробництва за відсутності можливостей нарощування експорту, за словами А.Ярмака, призведе до зниження цін на яблука. На його думку, середня оптова ціна на яблука в поточному МР знизиться на 15-20% порівняно з минулим сезоном. На думку експерта, якщо виробники своєчасно не відреагують на ці тенденції, вони можуть втратити близько 950 млн. грн виручки порівняно з минулим роком.

За даними «АПК-Інформ: овочі і фрукти», в 2011-2012 МР виробництво яблук в Україні зросло на 1% порівняно з попереднім сезоном – до 1,05 млн. тонн. Імпорт збільшився на 32% - до 126 тис. тонн, а експорт скоротився на 53% - до 25 тис. тонн.