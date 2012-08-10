ЗМІ: У рейтингу найбагатших міст Донецьк обігнав Київ

Рейтинг 20-ти найбагатших міст Україні склав журнал «Фокус».

Донецьк не став першим за жодним з критеріїв рейтингу, але за сумою балів обійшов Київ, тому що жоден з економічних чинників тут не «провисає», - вказує видання.

Кількість населення в найбагатшому місті України майже втричі менша, ніж у столиці. На кожного жителя там більше готелів, ресторанів, відділень банків.

Київ же лідирує за кількістю створених робочих місць – минулого року в місті було відкрито більше 103 000 вакансій. Це легко пояснюється активною і масштабною підготовкою до Євро-2012, а також обслуговуванням нових об'єктів інфраструктури після закінчення чемпіонату.

Найнижчим рівнем безробіття може похвалитися Комсомольськ.

Найбільше безробітних виявилося в Переяславі-Хмельницькому, Ладижині та Севастополі.

Традиційно найвища середня зарплата в містах-супутниках атомних електростанцій: Енергодарі (6171,79 грн.), Кузнецовську (6060 грн.), Южноукраїнську (5877,15 грн.) І Нетішині (5665,91 грн.). Всі ці міста показали і найкращу динаміку зростання зарплати.

А от Трускавець, у якому найнижча зарплата - трохи більше 1600 грн., Виявився на 18-му рядку списку. Знову вплинув фактор чисельності: західний курорт отримав максимальний бал за кількістю банківських відділень, готелів і торгово-розважальних центрів на душу населення. 18 відділень банків, шести готелів і одного ТРЦ більш ніж достатньо для двадцятитисячного Трускавця. За житлоплощею на одного жителя лідирує Буча, не яка потрапила в підсумкову двадцятку. Тут на одного жителя припадає 104,6 кв. м житла. У цьому місті-супутнику Києва житла побудували багато, а продається воно поганенько.

Лідером за площею новобудов став Вишгород (не потрапив у підсумковий рейтинг), який за 2011 рік «додав» на кожного жителя по два квадратних метри.

Що ж до міст-багатіїв, які увійшли до двадцятки, то найбільше нового житла побудовано в Харкові.

Топ-20 найбагатших міст України

1. Донецьк (502 бали)

2. Київ (494 бали)

3. Харків (461 бал)

4. Херсон (416 балів)

5. Львів (387 балів)

6. Дніпропетровськ (370 балів)

7. Одеса (369 балів)

8. Ялта (368 балів)

9. Запоріжжя (353 бали)

10. Кременчук (338 балів)

11. Хмельницький (337 балів)

12. Севастополь (334 балів)

13. Тернопіль (324 бали)

14. Сімферополь (318 балів)

15. Суми (314 балів)

16. Івано-Франківськ (313 балів)

17. Чернівці (311 балів)

18. Трускавець (305 балів)

19. Ужгород (302 бали)

20. Славутич (298 балів)