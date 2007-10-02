Погода на 2-7 жовтня

3 жовтня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, північних та Вінницькій області дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 18-23°, у південній частині до 25°, у західних областях 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 4-5 жовтня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 19-24°, в Криму до 27°. На решті території буде хмарна погода з проясненнями; 4 жовтня пройде дощ, 5 жовтня без істотних опадів, лише в Карпатах та прикарпатських областях очікується дощ; температура вночі 4-9° тепла, 4 жовтня у північних та центральних областях 7-12°, вдень 13-18°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

6-7 жовтня у південній частині місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-15°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 6 жовтня 19-25°, 7 жовтня 16-22°. На решті території часом дощ (7 жовтня в західних та північних областях без істотних опадів). Температура вночі 6-12° (7 жовтня в західних областях місцями 3-5° тепла), вдень 12-18°.

У м.Києві та області 3 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, в другій половині дня та ввечері у Києві та місцями по області пройде дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень близько 20°; по області вночі 6-11°, вдень 18-23°.

4-5 жовтня буде хмарно з проясненнями. 4 жовтня часом очікується дощ, 5 жовтня без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 жовтня 7-12°, 5 жовтня 4-9° тепла; вдень 13-18°.

6-7 жовтня часом пройде невеликий дощ, вдень 7 жовтня без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.