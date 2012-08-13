На зупинці в Керчі знайшли бомбу

У Керчі 12 серпня увечері на зупинці громадського транспорту було знайдено пакет із саморобним вибуховим пристроєм.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, вибуховий пристрій виявив слідчий міліції Керчі. Коли міліціонер заглянув у підозрілий пакет, що стояв на зупинці "Телецентр", він був атакований невідомим.

За даними відомства, слідчий одержав колоте поранення поперекового відділу, його доставлено до лікарні.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, знищили вибуховий пристрій сьогодні вночі.

Начальник прес-служби Кримського управління МВС Ольга Кондрашова поки що відмовилася коментувати УНІАН інцидент у Керчі.

Керченські ЗМІ повідомляють, що правоохоронець одержав від невідомого удар викруткою.