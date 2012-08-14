Суд передав ошуканим вкладникам їх недобудовану багатоповерхівку

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу прийняв Львівський апеляційний господарський суд.

Даною ухвалою також визнано за громадянами право власності на будівельні матеріали, обладнання та конструктивні елементи, що використовувалися при незавершеному будівництві об’єкта багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 8,23 млн грн. Таким чином виконано рішення господарського суду Тернопільської області, яким задоволено позов прокурора міста Тернополя в інтересах громадян, об’єднаних у споживчий кооператив «Степана Бандери» до двох будівельних фірм та банківської установи.

Вкладники ТФ «Будівельник» попередньо звернулися в прокуратуру, оскільки на їх недобудоване житло претендувала банківська установа як кредитор будівельної фірми «Будівельник», що збанкрутувала, так і не виконавши перед дольовиками своїх зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року прокуратура Тернополя порушила кримінальну справу стосовно службових осіб «Будівельника» за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем) та ст. 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Потерпілими у справі є 34 пайовики, які вклали грошові кошти у будівництво житлових об’єктів на суму понад 9 млн грн.

Встановлено, що будівельна фірма подекуди продавала одну і ту ж квартиру одразу кільком дольовикам.

У червні 2012 року Тернопільський міськрайонний суд засудив керівника «Будівельника» Євгена Щепановського до трьох років трьох місяців позбавлення волі та штрафу у сумі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, йому також накладено заборону обіймати керівні посади строком на два роки. Водночас прокуратура міста оскаржує дане рішення суду, вимагаючи призначити жорсткіше покарання, оскільки Є.Щепановський вчинив багатоепізодні злочини, а це свідчить про стійкість протиправної поведінки і небажання та неможливість стати на шлях виправлення.