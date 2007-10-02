Газпром готується відключати Україні газ? (доповнено)

ВАТ «Газпром» направило сьогодні своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з поставками газу до України.

Про це йдеться в заяві ВАТ "Газпром", опублікованій на сайті компанії.

"Російська сторона повністю виконує свою частину контракту. В той же час, заборгованість української сторони за поставки газу становить понад 1 млрд. 300 млн. доларів", – зазначено в заяві ("Газпром" раніше не згадував про борг України за газ. У інформації "Газпрому" також не вказується, за який період виникла заборгованість і хто конкретно кому винен. Крім того, "Газпром" напряму не поставляє газ до України. Україна купує туркменський газ - УНІАН).

При цьому в повідомленні зазначаэться, що «Газпром» неодноразово ставив перед українськими колегами питання про швидке погашення боргу за газ.

"Але ніяких реальних дій не відбувається. Враховуючи наближення осінньо-зимового максимуму споживання газу й систематичне невиконання українською стороною діючих контрактів, «Газпром» буде вимушений, у разі неврегулювання боргу в жовтні, почати скорочення поставок природного газу для споживачів України", – сказано в заяві.

Також у повідомленні сказано, що узгоджена на 2007 рік ціна газу для України повністю враховує рівень платоспроможності української економіки. Україна готова до ринкового ціноутворення на газ.

"Газпром" розраховує на конструктивне вирішення проблеми заборгованості нашими українськими партнерами й зі свого боку зробить усе, щоб у повному обсязі виконати всі зобов`язання по експортних контрактах", говориться в заяві.

Агентство УНІАН спробувало одержати коментар у представників української сторони, проте представники Міністерства палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "УкрГаз-Енерго" не були доступні для коментарів.

Як відомо, "Газпром" через свою дочірню компанію ТОВ "Газпром експорт" купує газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані та Казахстані, й продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. Із січня 2006 року – по 95 дол. за 1 тис. куб. м, із січня 2007 року – по 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ у середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Україна щорічно споживає близько 75-76 млрд. куб. м природного газу, власний видобуток становить близько 21 млрд. куб. м.