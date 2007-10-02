Борг перед Газпромом знайшовся: УкрГаз-Енерго заборгувала RosUkrEnergo

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" підтверджує наявність боргу перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) за поставлений природний газ і веде активну роботу щодо його погашення. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі "УкрГаз-Енерго".

"Така заборгованість існує, й компанія веде активну роботу щодо погашення заборгованості, включаючи залучення кредитів", – сказав співрозмовник агентства.

При цьому він не уточнив суму заборгованості.

За його словами, "УкрГаз-Енерго" сподівається на розуміння найбільшого дебітора компанії – НАК "Нафтогаз України". "Від того наскільки він швидко зможе вирішити це питання, настільки залежатиме швидкість погашення боргу", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВАТ «Газпром» направило своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми у поставках газу до України. "Російська сторона повністю виконує свою частину контракту. В той же час, заборгованість української сторони за поставки газу становить понад 1 млрд. 300 млн. доларів", – зазначено в заяві.

При цьому зазначено, що «Газпром» неодноразово ставив перед українськими колегами питання про швидке погашення боргу за газ. "Але ніяких реальних дій не відбувається. Враховуючи наближення осінньо-зимового максимуму споживання газу й систематичне невиконання українською стороною діючих контрактів, «Газпром» буде вимушений, у разі неврегулювання боргу в жовтні, почати скорочення поставок природного газу для споживачів України", – сказано в заяві.

Також у повідомленні сказано, що узгоджена на 2007 рік ціна газу для України повністю враховує рівень платоспроможності української економіки. Україна готова до ринкового ціноутворення на газ.

"Газпром" раніше не згадував про борг України за газ.

Нагадаємо, що "Газпром" напряму не поставляє газ до України.

"Газпром" через свою дочірню компанію ТОВ "Газпром експорт" купує газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані та Казахстані, й продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якої належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. Із січня 2006 року – по 95 дол. за 1 тис. куб. м, із січня 2007 року – по 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ у середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Україна щорічно споживає близько 75-76 млрд. куб. м природного газу, власний видобуток становить близько 21 млрд. куб. м.