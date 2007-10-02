ЄС закликає вирішити проблеми з постачаннями газу в Україну

Європейська Комісія закликає російський «Газпром» і українські власті якнайшвидше врегулювати проблему боргу української сторони, повідомляє Reuters.

«Комісія була проінформована «Газпромом» про проблему, пов`язану з платежами за газ, що поставляється до України, і можливості зниження постачань газу до України у випадку, якщо не буде знайдено прийнятне рішення», - йдеться в заяві Єврокомісії. «Комісія закликає до негайного вирішення цієї проблеми», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» направив сьогодні своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачанням газу до України. Заборгованість української сторони за постачання газу складає більш як 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

«Газпром» неодноразово ставив перед українськими колегами питання про швидке погашення боргу за газ. Але ніяких реальних дій не відбувається. Враховуючи наближення осінньо-зимового максимуму споживання газу і систематичне невиконання українською стороною діючих контрактів, «Газпром» буде вимушений, у разі неврегулювання боргу в жовтні, почати скорочення постачань природного газу для споживачів України», - зазначається в повідомленні.

На рубежі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України привів до його короткочасного відключення і збою поставок до Європи.