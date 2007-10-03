Росія наздоганяє США в торгівлі зброєю, повідомляє Лента.руз посиланням на New York Times.

США зберігають чільні позиції, продавши протягом 2006 року зброї в цілому на 10,3 мільярда доларів, Росія має друге місце з обсягом постачань у 8,1 мільярда, Великобританія з 3,1 мільярдами замикає трійку лідерів. В сумі три провідних виробника займають майже 75 відсотків світового збройового ринку.

Основними покупцями зброї в 2006 році стали Пакистан, Індія та Саудівська Аравія, які одержали озброєнь на 5,1, 3,5 і 3,2 мільярда доларів відповідно.

На думку фахівців, у найближчі роки такий розподіл місць у світовій торгівлі зброєю збережеться. США зможуть зберегти свої позиції завдяки укладеним з близькосхідними союзниками договорам про військову допомогу, згідно з якими в найближчі десять років плануються постачання зброї на кілька десятків мільярдів доларів.