Переможців "Української вишиванки" в Луцьку визначать у 8 номінаціях

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, акція проходитиме 24 серпня в рамках святкування Дня Незалежності й розпочнеться вона з реєстрації усіх, хто прийде цього дня на Театральний майдан міста у вишитому одязі.

Також, у рамках акції відбудеться нагородження переможців "Української вишиванки" у восьми номінаціях: наймолодший учасник та найповажніший учасники, найбільша вишивана родина; сорочка поколінь; найоригінальніша вишиванка; найпатріотичніші бабуся та дідусь, гармонія духу і сердець (Українська діаспора з-закордону). Переможці "Української вишиванки" отримають дипломи та сувеніри.

Нагадаємо, вперше громадська акція "Українська вишиванка" відбулася у Луцьку в 2007 році. Тоді більше 3 тисяч людей у вишитих сорочках вибудували "Тризуб".