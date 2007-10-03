Як готувати військових фахівців для армії та флоту

Збори керівного складу системи військової освіти Збройних Сил України відбудуться 3-4 жовтня у Севастопольському військово-морському інституті (СВМІ) ім. П.С. Нахімова під керівництвом заступника міністра оборони України Владислава МАРІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі командування ВМС України, метою цього заходу є підбиття підсумків 2006-2007 навчального року та постановка завдань щодо удосконалення підготовки військових фахівців у наступному навчальному році, розгляд перспектив розвитку системи військової освіти Збройних Сил України, визначення подальших шляхів підготовки військовослужбовців відповідно до Державної програми розвитку ЗС України на період до 2011 року, а також обговорення напрямків покращання навчально-матеріальної бази вищих військових навчальних закладів українського війська.

Як планується, у зборах візьмуть участь заступники командувачів видів ЗС України з бойової підготовки, керівництво вищих військових навчальних закладів, начальник військового ліцею та начальники ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, представники Науково-методичного центру військової освіти Міністерства оборони України, особового складу Департаменту військової освіти та науки МО України.

Під час зборів їх учасники розглянуть питання щодо практичної підготовки курсантів в умовах реформування Збройних Сил України та переходу до комплектування їх за контрактом, визначать завдання вищих військових навчальних закладів у навчально-виховній та науковій роботі. Зокрема, з доповіддю про удосконалення підготовки військових фахівців та створення навчально-наукового комплексу виступить начальник Національної академії оборони України генерал армії України Віталій РАДЕЦЬКИЙ.

На зборах увазі керівного складу системи військової освіти ЗС України будуть представлені показові заняття курсантів СВМІ з кількох навчальних дисциплін, зокрема, кораблеводіння. Також учасники зборів вийдуть на навчальних катерах в море та відвідають кораблі українського флоту.