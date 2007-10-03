Тимошенко про ”Газпром”, борги, корупцію та про те, як далі бути

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд під її керівництвом не допустить припинення поставок газу в Україну російським «Газпромом».

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяву представників «Газпрому» щодо накопичення Україною боргу перед «Газпромом» в 1 млрд. дол.

«Ми знайдемо всі елементи співпраці з Росією, щоб ніяких відключень газу не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що подібні заяви «Газпрому» свідчать про те, що уряд ЯНУКОВИЧА вдавався до «великомасштабних крадіжок». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що представники уряду ЯНУКОВИЧА мають відповісти суспільству причини накопичення відповідного боргу. «Я хотіла б, щоб урядовці починаючи з ЯНУКОВИЧА, БОЙКА і керівника «Нафтогазу» відповіли перед всім суспільством, хто їм дав право забрати гроші з «Нафтогазу» і накопичити такий борг перед Росією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що згодом відкриються ще факти корупційних зловживань нинішнього уряду. «І ми будемо розбиратися хто нестиме за це відповідальність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.