Янукович переключився на буряки і кукурудзу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ просить уряд працювати в звичайному режимі і не займатися політикою.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом до членів уряду В.ЯНУКОВИЧ звернувся сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Працюємо в звичайному режимі. Чим менше сьогодні уряд займатиметься політикою, тим буде краще. Політикою є кому займатися, а я просив би якомога менше втручатися в політичні справи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр доручив соціально-економічному блоку Кабміну проконтролювати виконання рішення про підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати до 460 грн.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що головним завданням уряду є забезпечення життєдіяльності країни.

За його словами, першочерговими завданнями є проведення осінньо-польових робіт (збір цукрових буряків і кукурудзи), а також підготовка житлово-комунальної галузі до нового опалювального сезону.