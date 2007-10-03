Янукович переключився на буряки і кукурудзу
Прем`єр просить уряд не займатися політикою
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ просить уряд працювати в звичайному режимі і не займатися політикою.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом до членів уряду В.ЯНУКОВИЧ звернувся сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
«Працюємо в звичайному режимі. Чим менше сьогодні уряд займатиметься політикою, тим буде краще. Політикою є кому займатися, а я просив би якомога менше втручатися в політичні справи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр доручив соціально-економічному блоку Кабміну проконтролювати виконання рішення про підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати до 460 грн.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що головним завданням уряду є забезпечення життєдіяльності країни.
За його словами, першочерговими завданнями є проведення осінньо-польових робіт (збір цукрових буряків і кукурудзи), а також підготовка житлово-комунальної галузі до нового опалювального сезону.