У Росії затримали чоловіка, котрий може бути причетний до махінацій з ”Еліта-Центр”

Співробітники правоохоронних органів Санкт-Петербурга затримали Олександра ВОЛКОНСЬКОГО, чиє ім`я і вік співпадають з паспортними даними людини, котра була оголошена в міжнародний розшук у зв`язку з причетністю до житлової махінації київської будівельної компанії "Еліта-Центр".

Про це повідомляє в номері від 3 жовтня 2007 року газета "Коммерсантъ-Украина".

У свою чергу, газета "Сегодня", зв`язавшись з Невським РВВС № 23, куди нібито був доставлений О.ВОЛКОНСЬКИЙ, з`ясувала, що в журналі записів такого прізвища не значиться. Немає його і в міліційних зведеннях по місту. У той же час керівник прес-служби міліції Санкт-Петербурга В’ячеслав ТІПЧЕНКО сказав: "Інформація про цю людину може бути просто засекреченою, тому прізвища не фіксували".

Разом з тим "Київським відомостям" начальник Центрального національного бюро Інтерполу МВС України Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявив: "Так, ми знаємо про цей факт (мається на увазі про затримання людини, в якої паспортні дані співпадають з даними О.ВОЛКОНСЬКОГО, - УНІАН). Вся інформація нами ретельно перевіряється. Ми тримаємо тісний зв`язок з нашими російськими колегами. Сьогодні ще рано робити якісь висновки і щось стверджувати". "Думаю, - додав він, - ми швидко з`ясуємо, що стоїть за цим повідомленням, і неодмінно оповістимо громадськість".

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудовим слідством встановлені факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.