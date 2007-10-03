Чому тріснула десятиповерхівка на Оболоні (попередні висновки спецкомісії)

Згідно з попередніми висновками спеціальної комісії Київської міськадміністрації, тріщина в житловому будинку на вул. Макіївській, 10 в Оболонському районі столиці виникла внаслідок комплексу причин.

Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю УНІАН начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

“Ми вчора одержали попередні висновки від Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК) і сьогодні вони повинні були дати проектні рішення з посилення несучих елементів сходової клітки і захисних панелей будинку”, - розповів начальник столичного управління надзвичайних ситуацій.

За його інформацією, причинами руйнування будинку є: перезволоження грунтів під будівлею, а також вплив розпочатих поруч нових будівництв. А крім того, перепланування, зроблені жителями будинку на Макіївській, 10, які в свою чергу вплинули на міцність багатоповерхівки.

"Чому сталося? Комплекс обставин. По-перше, неодноразові пориви водонесучих мереж - водопроводу, каналізації - підтоплювало будівлю. По-друге, вплив нового будівництва ”, - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ, додавши що "третя причина – будинок панельний, у таких будинках не можна робити перепланування – а там жителі почали робити перепланування , арки, як зараз модно”.

В.ПШЕНИЧНИЙ поінформував, що остаточні результати по роботі спецкомісії будуть через 10 днів. У той же час, за його словами, вже зараз НДІБК рекомендує закінчити роботи нульового циклу в новобудові поруч із будинком на Макіївській, 10, тобто завершити будівництво підземної частини нового будинку - добудувати цоколь, щоб надалі уникнути під час дощів попадання води в котловани й винесення грунту з-під будинку житлового. Після цього будівництво слід заморозити й провести роботи з посилення фундаменту будинку, де утворилася тріщина, посилити його сходові марші, діафрагми жорсткості тощо.

При цьому В.ПШЕНИЧНИЙ підкреслив, що лише після цього міська влада розгляне питання про продовження будівельних робіт поруч із житловим будинком на Макіївській, 10.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в будинку на вул. Макіївській, 10 виникли тріщини до 2 см шириною. Мешканці будинку пов`язували руйнування будинку з будівництвом двох нових багатоповерхівок, яке проводить ЗАТ “Київміськбуд-1” корпорації “Столиця”.

27 вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про створення тимчасової міської комісії з розслідування причин виникнення тріщин у цьому житловому будинку. Очолив комісію перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. Він розповів, що першочергові роботи зі зміцнення будинку вже проведено й тріщина далі не збільшується в розмірі. Будівельні роботи поруч із будинком припинено.