Жінка-міліціонер, яку знайшли мертвою на виборчій дільниці, вчинила самогубство

Знайдена мертвою на виборчій дільниці у Маріуполі жінка-міліціонер загинула внаслідок самогубства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО.

«Судячи з обставин на місці події, це було самогубство», - сказав він.

За словами М.КОРНІЄНКА, співробітники міліції мають інформацію про те, що покійна раніше говорила своїй подрузі про наміри накласти на себе руки.

Як повідомляв УНІАН, вранці 30 жовтня на виборчій дільниці № 51 в Маріуполі була знайдена мертвою з кульовим пораненням у скроню жінка-міліціонер 1984 року народження, яка охороняла дільницю.

На хід голосування ця надзвичайна подія не вплинула – голосування на дільниці розпочалось вчасно.