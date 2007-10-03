У суботу-неділю на Дерибасівській наливатимуть безплатно

Міське управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності запрошує одеситів з 12.00 до 17.30 на вулицю Дерибасівську, щоб взяти участь у міському святі вина – безкоштовно продегустувати продукцію провідних українських виноробів.

Як повідомив УНІАН в.о. начальника міськуправління економіки, інвестиційної політики й зовнішньоекономічної діяльності Євген ЗУБЕНКО, «свято вина дозволить одеситам і гостям міста спробувати смак кращі вітчизняні вина, а також поліпшити культуру пиття, що стосується, зокрема, молоді, яка не завжди здатна контролювати поведінку під впливом алкогольних напоїв».

За словами Є.ЗУБЕНКА, «любителям сухих вин організатори рекомендують прийти на Дерибасівську в суботу, а шанувальників напівсолодких сортів запрошують у неділю».

До одеського свята вина на Дерибасівській виявили цікавість також болгарські й грузинські виновиробники, але через труднощі на митниці вони не зможуть взяти участь у нинішньому заході.

Окрім безкоштовного напою, організатори обіцяють концерти театральних колективів і ансамблів, конкурси з призами та лотереї. Найцікавіший із них, на думку організаторів, це традиційний конкурс тостів і дегустація всліпу.