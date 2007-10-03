Синоптики прогнозують поступове похолодання

4 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці у західних, північніх та центральних областях, вдень на Чернігівщині та Сумщині пройдуть дощі, на решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних областях місцями 5-8°; вдень 13-18°, у південній частині та східних областях 19-24°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5 жовтня утримається мінлива хмарність; вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Вінницькій областях пройдуть дощі, на решті території без істотних опадів. 6 жовтня буде хмарна погода з проясненнями; часом дощі (вдень у більшості північних, центральних областей, на Одещині та Миколаївщині невеликі дощі), лише вночі в Криму, Приазов`ї та на крайньому сході країни, вдень у західній частині переважно без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на крайньому півдні до 15°, у західних, а 5 жовтня і в північних та центральних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, у південній частині та східних областях 5 жовтня 19-24°, 6 жовтня 16-21°.

7-8 жовтня у північних, східних, більшості центральних областей місцями пройдуть невеликі дощі; на решті території без істотних опадів, лише 7 жовтня вночі у Криму та Приазов’ї очікуються окремі невеликі короткочасні дощі. Температура у південній частині та східних областях вночі 7-13°, на узбережжі Криму до 16°, вдень 14-20°, на півдні місцями до 22°; на решті території вночі 4-10°, вдень 11-17°.

У м.Києві та області 4 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці дощ, вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 15-17°, по області вночі 9-14°, вдень 13-18°.

5 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері пройде невеликий дощ; 6 жовтня буде хмарно з проясненнями, дощ (вдень невеликий). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5 жовтня 4-9°тепла, 6 жовтня 7-12°; вдень 12-17°.

7 жовтня місцями пройде невеликий дощ, 8 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.